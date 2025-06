Falha em sistema da Aeronáutica atrapalha voos no Brasil

Voos comerciais que saírem no horário não devem enfrentar problemas

O sistema de planos de voo no Brasil está fora do ar nesta sexta-feira (13). A coluna obteve essa informação e questionou a Força Aérea Brasileira que confirmou a instabilidade.

Segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) da Aeronáutica, foram identificados problemas técnicos no Sistema Integrado de Gestão de Movimentos Aéreos (Sigma), responsável pelo processamento de planos de voo no espaço aéreo brasileiro. Isso tem levado à necessidade de se fazer os planos de forma manual, escritos em papel.