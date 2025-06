Conclusão de duas de três obras em taludes do Dilúvio da Avenida Ipiranga é adiada para 2026

Duas das três obras previstas de recuperação dos taludes do Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga, não ficarão mais prontas em outubro . O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) publicou um aditivo no contrato que informa o adiamento da reforma para janeiro de 2026.

Uma das obras fica na região do Planetário e afeta a faixa da esquerda da avenida no sentido centro-bairro. Os trabalhos estão em andamento desde janeiro.

A outra reconstrução envolve os taludes ao lado da área do antigo ginásio da Brigada Militar, no sentido bairro-centro. Essa obra só irá começar em setembro.

Antes mesmo de ser iniciada, já foi adiada para o início do ano que vem. Segundo o Dmae, a prorrogação ocorreu porque foi necessário mudar o tipo de sacos de areia são usados para isolar a obra da água do Dilúvio.

Sobre essa recuperação que ocorrerá no local, a coluna sugeriu à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) que o bloqueio da Avenida Ipiranga continue ocorrendo no sentido centro-bairro. A faixa da esquerda neste ponto é subutilizada, pois muitos veículos entram na Silva Só. Em compensação, o lado oposto - bairro-centro - costuma ficar congestionado em horários de pico, mesmo com todas as faixas liberadas.