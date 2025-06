Cometer infração de trânsito está mais barato no Brasil

Os valores das multas de trânsito no Brasil estão defasados. E, a cada ano que passa, cometer infração pesa menos no bolso.

Para que as infrações voltem a ter correções, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) precisa publicar uma nova resolução. O órgão poderá vincular o valor das multas a algum índice, conforme previsão do CTB.

No passado, era usada a Unidade Fiscal de Referência (UFIR). Desde que o indexador foi extinto, em 2000, as atualizações de valores no CTB sofreram poucas correções.

Em Porto Alegre, 2024 foi o ano mais mortal desde 2017. O Rio Grande do Sul teve um aumento de 7,9% no número de pessoas mortas entre janeiro e setembro do ano passado, comparado com igual período de 2023.