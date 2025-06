Com nova fachada e R$ 19 milhões, vai começar o trabalho de reforma na Estação Rodoviária de Porto Alegre

Projeção de como deve ficar a área do embarque interestadual. Daer / Reprodução

A ordem de início da reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre será assinada nesta quarta-feira (4). Durante os próximos 18 meses, serão investidos R$ 19,8 milhões no terminal de passageiros.

Com esse valor será possível recuperar e modernizar a fachada do prédio, reformar as áreas de venda de passagens interestaduais e intermunicipais e remodelar os guichês. Os banheiros serão recuperados com objetivo de oferecer melhores condições sanitárias e de acessibilidade aos frequentadores.

Com danos estruturais agravados pela enchente do ano passado, a laje inferior passará por correções. A cobertura do imóvel, por sua vez, receberá uma nova impermeabilização para prevenir infiltrações. Todo o prédio receberá pintura completa.

Nos primeiros 30 dias, a Nacon Engenharia realizará os estudos técnicos iniciais. Os projetos básico e executivo devem ser entregues em agosto. As obras devem começar após a análise da documentação apresentada.

— Este contrato simboliza mais do que uma obra de infraestrutura. É um compromisso com a retomada da mobilidade, da dignidade e da segurança para milhares de gaúchos que utilizam diariamente esse importante ponto de conexão e serviço público -, destaca o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.