Atrasa entrega do primeiro trecho duplicado da RS-287

Segundo a Rota de Santa Maria, empresa responsável pela administração da rodovia, houve uma reprogramação significativa da obra nos últimos meses, que passou a incluir também o trecho rural do município. Estão em andamento serviços de terraplenagem e drenagem, entre outras frentes de trabalho.

Essa mudança trouxe uma ampliação expressiva da construção em relação ao planejamento original. Anteriormente, a ideia era executar as intervenções no trecho rural somente após a entrega da duplicação na área urbana.

Apesar desse impacto, a previsão atual é concluir a duplicação entre os quilômetros 28 e 36 da RS-287 até agosto. Este é o prazo contratual da empresa para concluir as obras. Os quatro quilômetros da duplicação em Santa Cruz do Sul também estarão prontos no mesmo período.