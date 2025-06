Aeromóvel da Trensurb só deverá ser religado daqui a um ano

A previsão anterior indicava que até o início do próximo ano seria possível retomar as viagens entre o trensurb e o aeroporto Salgado Filho . A empresa Aerom, detentora da patente do sistema, fez uma avaliação para apontar o que pode e o que não pode ser recuperado dos componentes que foram danificados. A primeira análise apontava a necessidade de um investimento de R$ 38 milhões.

Segundo a Trensurb, as obras deverão durar entre 8 e 12 meses. Mas os trabalhos ainda não têm data para iniciar. A empresa de trens informa que está em tratativas com o Ministério das Cidades, o Ministério de Portos e Aeroportos, e com apoio da Fraport, para definir o melhor formato de investimento necessário à retomada da operação do sistema.