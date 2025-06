Adiado leilão de novo polo de pedágios no RS; valores variam de R$ 11 a 16

Nova ponte do Guaíba deve entrar na concessão. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de prometer uma corrida contra o tempo para publicar o edital de um novo polo de pedágios nas rodovias federais do Rio Grande do Sul em 2025, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou que o leilão será adiado. A ideia era conceder a BR-116 (entre Eldorado do Sul e Camaquã), a BR-290 (entre Porto Alegre e Pantano Grande), a BR-392 (entre Pelotas e Santa Maria) e a BR-158 para a iniciativa privada em uma disputa a ser realizada até dezembro.

Agora, a autarquia anuncia que o leilão só ocorrerá em 2026, com possibilidade de sofrer novas alterações. Os estudos da concessão - chamada de Rota Integração do Sul (RIS) - estão sendo atualizados pelo Ministério dos Transportes.

Além disso, a ANTT está analisando as contribuições recebidas na consulta pública realizada entre 2022 e 2023 para definir a proposta final. Concluídas essas etapas, os estudos serão encaminhados ao Tribunal de Contas da União (TCU). A nova ponte do Guaíba também foi incluída no edital.

"Vale destacar que os cronogramas são estimativas e podem ser ajustados conforme o andamento do processo e as interações com os órgãos envolvidos", informa a assessoria da ANTT.

Projeto original

Idealizado no governo Bolsonaro, em 2020, o projeto indicava que o grupo que vencesse a concorrência precisaria investir R$ 4,40 bilhões durante 30 anos. O trecho a ser concedido somava 674,10 quilômetros de extensão.

O estudo foi apresentado em 2022 e previa a construção de 13 novas praças de pedágio. A tarifa em trechos de pista simples seria de R$ 11,54 para carros. Já nas rodovias com pista dupla, o montante para estes veículos poderia chegar a R$ 16,15. Os valores são equivalentes a cada 100 quilômetros.

Com free flow