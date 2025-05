Relatório aponta que piloto fez manobras acrobáticas antes de morrer em acidente de aeronave no Guaíba em 2022

O relatório que investigou o motivo da queda da aeronave que caiu no Guaíba em outubro de 2022 aponta que o piloto fez manobras acrobáticas antes do acidente . O documento foi publicado na terça-feira (13).

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), houve perda de controle em voo. Em determinado momento do percurso, o ultraleve iniciou movimentos amplos. Alguns segundos depois, houve a perda de controle na região entre os bairros Ponta Grossa e Ipanema.

"Levando-se em consideração o perfil psicológico do piloto, associado às informações obtidas das memórias não voláteis e aos destroços da aeronave, pode-se concluir que PIC (piloto em comando) executou variações amplas nos comandos de voo compatíveis com a realização de manobras acrobáticas, resultando na perda de controle da aeronave, a qual descreveu uma trajetória descendente até a colisão contra o Lago Guaíba" diz um trecho do documento.