Primeiro trecho de ferrovia afetado pela enchente será recuperado no RS

Todo o trajeto do Trem dos Vales passa por 23 túneis e 15 viadutos do Vale do Taquari.

Parte do trecho da ferrovia gaúcha, no Vale do Taquari, que liga os municípios Guaporé, Dois Lajeados, Vespasiano Corrêa e Muçum, será recuperada. O investimento será feito pela Rumo, que gerencia a linha férrea no Rio Grande do Sul, em parceria com a empresa que desenvolve o projeto Trem dos Vales.