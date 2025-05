Obra pública precisa ser entregue quando estiver pronta, não após cerimônia 

O complexo de viadutos da BR-116 em Esteio, na Região Metropolitana, será liberado ao tráfego nesta sexta-feira (23). A entrega estava prevista para ocorrer às 15h, mas, sensatamente, foi antecipada para as 10h.

A obra já estava pronta e só esperava a chegada do ministro dos Transportes para ser inaugurada. Porém, Renan Filho precisou cancelar a vinda ao Rio Grande do Sul após a morte de um integrante da sua família.

Em razã da demora para que os projetos saiam do papel, os governos têm a obrigação de liberar obras novas no exato momento em que ficam prontas, obviamente desde que as condições de segurança viária sejam observadas.