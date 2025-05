Novo porto do litoral gaúcho ganha autorização para retirada de vegetação

Terreno para construção do porto foi adquirido por empresários do Litoral Norte e de Porto Alegre Porthus Junior / Agencia RBS

Mais um passo será dado nesta terça-feira (27) para tirar do papel o projeto de construção de um novo porto no litoral do Rio Grande do Sul. Às 15h, o governador Eduardo Leite vai dar autorização para a retirada de vegetação do terreno onde será erguido o empreendimento.

Dessa forma, o governo gaúcho qualifica o projeto como de interesse público. A remoção está condicionada à obtenção das licenças ambientais. A área de 80 hectares - equivalente a 80 campos de futebol - já foi adquirida.

Em março, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recebeu a prévia do estudo de impacto ambiental do Porto Meridional, como o empreendimento está sendo chamado. O documento segue em análise.

Concluída essa etapa, uma audiência pública será realizada a fim de colher opiniões da população. As questões serão incluídas no processo antes da análise final do Ibama. Se a Licença Prévia (LP) for emitida, o projeto receberá aval para seguir adiante.

A expectativa dos empreendedores é iniciar as obras em 2026. O investimento em infraestrutura previsto é de R$ 1,3 bilhão. Os trabalhos devem durar 20 meses e deverão gerar mais de 2 mil empregos diretos e quase 5 mil indiretos.