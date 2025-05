Mais duas pontes da Avenida Ipiranga passarão por obras

A primeira delas é a ponte da Rua Barão do Amazonas, entre os bairros Partenon e Jardim Botânico. A outra estrutura liga as ruas Euclides da Cunha e La Plata, que também conectam os dois bairros.

As obras vão durar quatro meses. As pontes receberão reforço. Além disso, o pavimento e as juntas de dilatação serão substituídos. A calçada e o guarda-corpo também receberão intervenção.