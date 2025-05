Mais 39 quilômetros duplicados da BR-386 serão entregues em 2025

Em aproximadamente dois meses, as obras de duplicação da BR-386 terão novos trechos concluídos . Até o fim do ano, mais 39 quilômetros estarão aptos para serem usados.

As obras são de responsabilidade da CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia. Para os motoristas poderem usar a nova pista, porém, será necessário aguardar a fiscalização que será feita pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT).

Quatro mil metros serão entregues em julho . Eles estão localizados entre os quilômetros 333 e 337, em Marques de Souza. Este é o último trecho até Lajeado que ainda não está com pista dupla.

A duplicação nesta região começou em julho de 2021. Pelo cronograma inicial, as obras deveriam ser concluídas em fevereiro de 2023.

Para completar os 39 quilômetros concluídos até o fim de 2025 , a CCR ViaSul informa que o trecho entre Soledade e Tio Hugo terá 10 quilômetros de pista dupla entregues. Outros 20 quilômetros na região ficarão prontos até março do ano que vem.

Faixas adicionais

A CCR ViaSul também realiza a ampliação de faixas entre Estrela e Lajeado. Até novembro, o trecho entre os quilômetros 346 e 351 terá as obras concluídas.

Reconstrução

Em paralelo às obras de duplicação, estão ocorrendo as reformas no pavimento afetado pela enchente de maio do ano passado. A rodovia teve mais de 60 pontos diferentes afetados. A CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, calcula que serão investidos R$ 300 milhões.