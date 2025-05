Justiça dá prazo de 48 horas para governo explicar mortes no Zoológico de Sapucaia do Sul

Ao todo, o zoológico tinha cerca de 500 aves aquáticas. Renan Mattos / Agencia RBS

A juíza Patrícia Antunes Laydner, da Vara Regional do Meio Ambiente, deu prazo de 48 horas para que o governo do Estado explique as mortes de 90 cisnes e patos no zoológico de Sapucaia do Sul.

O despacho foi publicado na terça-feira (20) no processo que suspendeu o leilão de aves do parque. Além disso, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a Secretaria Estadual da Agricultura e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente precisarão dizer, no mesmo prazo, se o ocorrido está relacionado à infecção por gripe aviária - H5N1.

Patrícia também quer saber se já foram realizadas inspeções no local. A magistrada também determinou que as aves não sejam movidas até que se tenham todas as informações necessárias.

"Fica terminantemente vedada qualquer movimentação, destinação ou descarte dos animais sobreviventes, inclusive sob alegações sanitárias, até que sobrevenha aos autos documentação completa, sob pena de responsabilização", diz trecho da decisão.

A coluna procurou a Secretaria Estadual da Agricultura, que informou que o sequenciamento genético do Mapa foi divulgado na terça-feira. As amostras de Sapucaia do Sul - colhidas de cisne-negro e de cisne-pescoço-negro possuem similaridade com as galinhas mortas em Montenegro. Porém, ainda não é possível afirmar que há relação direta entre os dois.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente destaca que ainda não foi feita uma análise para saber se os cisnes que morreram no zoológico estão entre os que serão vendidos.

"O foco está nos protocolos para garantir a segurança das pessoas e dos animais vivos", informa a secretaria.