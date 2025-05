Ferrovias no sul do Brasil ganharão bolada de R$ 5 bilhões a partir de 2027

Depois da enchente, somente 921 quilômetros de ferrovias estão em uso no RS.

O contrato assinado entre a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e a Rumo prevê que, ao término da concessão da Malha Sul em fevereiro de 2027, a empresa administradora da malha ferroviária no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná deverá desembolsar uma quantia bilionária. O valor estimado é de cerca de R$ 5 bilhões.

Uma norma do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estabelece que, ao devolver a concessão ferroviária, a empresa deve entregar o trecho nas mesmas condições em que o recebeu, considerando a depreciação natural. Um inventário, a ser realizado pela Rumo e pela autarquia, apontará o montante final, que deverá ser referendado por uma empresa independente .

Um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério dos Transportes vai avaliar o uso desses recursos, que poderão ser repartidos entre os três estados da Região Sul. Uma hipótese é a renovação do contrato com a Rumo, permitindo que ela utilize esses recursos no investimento da malha, sem a necessidade de uma nova concessão.