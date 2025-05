Ex-médico do Grêmio ganha ação trabalhista contra o clube

Profissional atuou de 1993 a 2018 no clube.

O médico Márcio Bolzoni venceu uma batalha judicial contra o Grêmio no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) . A ação tramita desde 2019.

Bolzoni cobrava horas extras, adicionais noturnos e de insalubridade, férias, gratificações, diferenças de FGTS, repouso semanal remunerado, sobreaviso, prontidão e tempo à disposição do clube. O profissional queria receber R$ 2,44 milhões, mas aumentou a quantia para R$ 16,64 milhões.

No dia 7 de maio, os desembargadores da 3ª Turma atenderam parte das reclamações. Entenderam que o clube deve valores sobre férias, pagamento de diferenças de repousos semanais remunerados, 13º salário, aviso prévio e FGTS. O relator do acórdão é o desembargador Francisco Rossal de Araújo, ex-presidente do TRT.