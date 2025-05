Esqueletão não será mais implodido 

O processo para desmonte do prédio começou em janeiro de 2024.

O Edifício Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão , localizado no Centro Histórico, não será mais implodido. O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo, na manhã desta terça-feira (6), em vistoria ao imóvel.

Como não haverá mais o uso de explosivos, a destruição do Esqueletão seguirá o método atual , de demolição mecânica. Isso implicará em uma demora um pouco maior para colocar o imóvel abaixo.

Demolição

Em agosto do ano passado, a empresa conseguiu autorização para retomar o trabalho, o que se viabilizou em setembro com a destruição dos quatro andares da estrutura ao fundo do terreno.