Dez certezas sobre a concessão do Dmae

Há muitas dúvidas e incertezas, até pelo ineditismo do projeto. Apesar disso, já é possível prever alguns desdobramentos, com base em concessões já realizadas pelo poder público em energia elétrica, transporte público, aeroportos e rodovias.

Antes mesmo de o leilão ser realizado, quem é contrário à concessão buscará barrar a disputa no Judiciário. Serão meses de questionamentos, que podem se transformar em anos. Se a disputa contar com mais de um interessado e o edital deixar brechas, a escolha do vencedor deverá ensejar nova disputa judicial, de perdedores que irão pedir o cancelamento do leilão.