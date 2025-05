Credora tenta pôr a mão em dinheiro que Grêmio deixou de passar para a Arena

OAS deve R$ 226,39 milhões pela construção do estádio

A empresa Revee busca na Justiça ter acesso a parte do dinheiro que o Grêmio está deixando de repassar para a Arena Porto-Alegrense . O pedido foi analisado na 37ª Vara Cível de São Paulo.

A Revee comprou dois terços (2/3) do valor que Santander e Banco do Brasil tinham a receber pela construção da Arena. Ela alegou ser credora solidária e pretendia acessar a quantia que tem ficado com o Tricolor.