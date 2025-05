Contrato da Arena Porto-Alegrense com o Grêmio não termina em 2032

Partida de inauguração da Arena ocorreu em 8 de dezembro de 2012. Omar Freitas / Agencia RBS

Aguardado pela maior parte dos gremistas, o fim do contrato com a Arena Porto-Alegrense não será encerrado em 2032. Uma negociação realizada em 2013 estendeu o prazo da parceria até 31 de dezembro do ano seguinte.

No próximo dia 8, o Grêmio completará 13 anos e meio de uso da Arena. No contrato original assinado com a OAS, a Arena Porto-Alegrense faria a gestão do estádio por duas décadas. Ou seja, ainda era necessário aguardar seis anos e meio para que o Tricolor pudesse assumir a administração de sua casa.

A data de dezembro de 2032 ainda costuma ser erroneamente citada como o fim da parceria. O que vale, segundo o Grêmio e a Arena Porto-Alegrense, é o contrato em vigor de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2033.

Entenda

Em 2012, às vésperas de voltar à presidência do Grêmio, Fábio Koff disse: "A Arena não é nossa. Vamos levar 20 anos pagando."

Porém, em 2013, após meses de negociação com a OAS, o clube gaúcho obteve redução nos valores gastos com a migração dos associados, postergou dívidas com a construtora e passou a ter direito a receber percentuais sobre as vendas dos empreendimentos imobiliários. Em contrapartida, se viu obrigado a arcar com despesas de um eventual prejuízo da Arena. Outra medida foi a parceria nos lucros gerados pelo Quadro Social, segundo noticiou GZH.

Antecipação