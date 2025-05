Boeing 737 deixa estacionamento ao lado do Beira-Rio e começa deslocamento para novo local

Pouco mais de um ano após ter estacionado ao lado do Beira-Rio, o Boeing 737/200 deixará o local na noite desta terça-feira (13). O transporte está sendo feito com uso de uma carreta.

Na cidade, a aeronave será instalada no Saladeiro São Geraldo. Segundo o prefeito Marcelo Maranata, o Boeing tem previsão de ficar em Guaíba por 12 meses, com possibilidade de renovação por igual período.

Pelo uso do espaço em Porto Alegre, a prefeitura recebeu R$ 15 mil. Chamado de Avião Alegre, o veículo foi usado como atividade de entretenimento durante o segundo semestre do ano passado. O Boeing pertenceu à Varig.

Circo Mirage

O local onde estava o avião será ocupado pelo Circo Mirage, do ator Marcos Frota. A DAV Produções e Eventos prevê que as primeiras apresentações ocorram a partir de 6 de junho. O contrato firmado com a prefeitura estipula a utilização do espaço até 12 de outubro.