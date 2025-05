Antiga sede da Fepam, no Centro Histórico, vai virar moradia popular 

O antigo prédio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), localizado na Rua Carlos Chagas, no Centro Histórico de Porto Alegre, vai ser repassado para moradia de interesse social. O Comitê Gestor de Ativos do Governo do Estado aprovou projeto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que prevê um plano de ocupação do imóvel denominado Othelo Rosa.