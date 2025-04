Vice-governador sobe o tom contra empresa de ferrovias, mas crítica não surtirá efeito

Gabriel Souza é o responsável por conduzir o assunto dentro do governo do Estado. Porthus Junior / Agencia RBS

Cansado de tentar buscar um diálogo com a empresa Rumo e uma solução para a malha ferroviária do Rio Grande do Sul, o vice-governador subiu ainda mais o tom das reclamações. Em entrevista realizada antes do evento Tá na Mesa da Federasul de quarta-feira (17), Gabriel Souza disse que ela é desrespeitosa com os gaúchos.

- Vamos ser francos aqui. Vamos falar um bom português. Todos perderam a paciência. A Rumo é desrespeitosa com o Rio Grande do Sul. A Rumo não faz um centavo de investimento há muitos anos aqui. A Rumo não tem interesse econômico do ponto de vista do seu grupo econômico. O que ela tem como principal core business é açúcar. Então, ela não tem interesse econômico nos produtos, nas commodities produzidas pelo Rio Grande do Sul - destaca Souza.

A malha ferroviária gaúcha é de responsabilidade da iniciativa privada desde 1997. O trecho da concessão tinha 3,8 mil quilômetros. Caiu para 1,6 mil devido à falta de investimento.

- Nós estamos vivendo uma situação em que a Rumo tem uma malha que vai desde um pouquinho do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, que é a Malha Sul. E ela tem interesse, basicamente, no Paraná. Essa é a verdade - avalia o vice-governador.

Depois da enchente, a situação piorou ainda mais. Somente 921 quilômetros estão em uso.

Souza é o responsável por conduzir o assunto dentro do governo do Estado. Recentemente, o Palácio Piratini foi chamado pelo Ministério dos Transportes a participar das reuniões com a Rumo sobre a Malha Sul.

Apesar das críticas, a cobrança não surtirá efeito na Rumo. O contrato que a empresa tem com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres vai até fevereiro de 2027.

Segundo o que apurou a coluna, o contrato estipula que o seguro feito pela Rumo será usado para garantir um pouco da reconstrução das vias atingidas pela enchente. O valor para toda a malha sul gira em torno de R$ 1 bilhão, que envolve também Santa Catarina e Paraná.

Para a reconstrução do trecho gaúcho. deverão ser repassados até R$ 300 milhões. O montante não chega nem perto dos mais de R$ 3 bilhões apontados como necessários.

O governo ainda não decidiu se esse recurso será usado para reerguer pontes ou se aceitará o dinheiro para colocar como investimento na próxima concessão. Também não foi batido o martelo se o atual contrato será prorrogado ou se haverá uma nova licitação.

- Se nós formos consultados sobre a eventual prorrogação desse contrato, nós seremos contra. Nós seremos contra. Porque é uma situação insustentável que as evidências demonstram - conclui o vice-governador.

