Término do projeto de extensão da Rodovia do Parque volta a ser adiado

O prolongamento da Rodovia do Parque vai demorar mais tempo para sair do papel . A ampliação do traçado da BR-448 é aguardada por quem faz o deslocamento entre a serra gaúcha e a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Mudança de traçado

Traçado original

O principal motivo para a estrada ter sido pensada com uma curvatura mais para Oeste, em direção a Nova Santa Rita, era se aproximar da área onde se planejava construir um novo aeroporto internacional a ser batizado como 20 de Setembro. O projeto idealizado em 2009 ganhou alguns estudos, mas jamais decolou e perdeu sustentação com as melhorias implementadas no velho Salgado Filho a partir da concessão à Fraport.