Quais obras serão realizadas no entorno do novo atacarejo do Zaffari em Porto Alegre 

A Avenida Ary Tarragô também está sendo ampliada e terá canteiro central, rótula e de duas a três faixas de tráfego em cada lado da via da região . Na área interna do empreendimento, que envolve o loteamento Jardim Itália, será entregue parte da Av. Francisco José Zaffari, perpendicular a Protásio Alves, e o prolongamento da Rua Miguel da Cunha Correa.

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, as contrapartidas ainda envolvem a doação de 95,8 mil m² de áreas verdes, superior aos 20,6 mil m² exigidos. Um destes espaços será totalmente cercado a fim de preservar a fauna e a flora da região.

Alterações no trânsito

Quem trafega na Protásio Alves, no sentido do bairro, pode acessar diretamente a Avenida Ary Tarragô, incluindo a via de entrada do novo hipermercado. A Rua Euclides Triches passa a ter sentido único em direção a Protásio Alves. Não é mais possível cruzar a Ary Tarragô para acessar a Protásio no sentido ao Centro.