Primeiros trechos duplicados da RS-287 serão entregues em três meses

As duas frentes de trabalho da duplicação da RS-287 avançam . Os dois trechos em obras, que somam sete quilômetros, serão liberados ao tráfego em maio e julho.

A primeira duplicação a ser entregue fica na região do município de Tabaí . Os três quilômetros estarão prontos até o fim do mês que vem. Restará ainda a construção de uma passarela.

Assim que a obra foi concluída, mais nove quilômetros passarão a receber intervenções na mesma região de Tabaí . A ideia é finalizar essa nova etapa até o fim do ano que vem.

Antes disso, em julho de 2025, os quatro quilômetros da duplicação em Santa Cruz do Sul também estarão prontos. Contratualmente, a Rota de Santa Maria, do grupo Sacyr, tem até agosto para concluir as obras dos primeiros dois trechos.