Por que o Inter não pode usar imagens do Beira-Rio sem autorização

Revitalização do Beira-Rio custou R$ 331 milhões. André Ávila / Agencia RBS

Patrimônio do Internacional há 56 anos, o estádio Beira-Rio não pode ter imagens divulgadas pelo clube sem que ele peça autorização. Essa exigência consta no contrato assinado entre o Colorado e a empresa Brio, de responsabilidade da construtora Andrade Gutierrez.

A exceção é quando o estádio está no contexto de uma partida. Nestes casos, o Inter pode divulgar imagens da sua casa sem a necessidade de pedir permissão.

Porém, quando não há o ambiente de um jogo, o Colorado precisa entrar em contato com a empresa que também administra o estádio. Em várias ocasiões, o Inter chegou a ser multado pela Brio por ter feito uma publicação sem autorização.

Segundo o vice-presidente do Colorado, Victor Grunberg, os valores não são informados, pois estão protegidos por cláusulas de contrato. O montante devido é abatido de dívidas que a Brio tem com o clube.

"A BRIO, parceira do Sport Club Internacional na gestão compartilhada do Complexo e Estádio Beira-Rio, informa que respeita as cláusulas contratuais que regem a relação entre as partes e por isso, seguindo as premissas de sigilo e confidencialidade nelas fixadas, não irá se pronunciar sobre qualquer tema que venha a infringi-las", divulgou a empresa por meio de nota.

Ajuste de contas

A revitalização do Beira-Rio custou R$ 331 milhões. A construtora Andrade Gutierrez buscou financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para realizar as obras.

Como forma de ressarcir a empresa pelos trabalhos, o Inter ofereceu o direito de explorar por 20 anos as receitas relativas a 121 camarotes e sky boxes, 5 mil cadeiras VIPs, aproximadamente 6 mil m² de área comercial para locação, três mil vagas de estacionamento no edifício garagem, além da exploração de shows e eventos e venda do marketing esportivo do estádio. O Inter manteve os direitos sobre bilheteria e as demais quatro mil vagas de estacionamento.

No contrato de 20 anos, assinado em 2012, ficou definido que as despesas de manutenção do estádio não seriam separadas. Dessa forma, os gastos com água, luz, limpeza, manutenção, segurança e tributos seriam rateados durante os 20 anos de parceria.