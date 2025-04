Novidade no Brasil, quando o radar de velocidade média chegará às rodovias gaúchas?

Como funciona

Os radares estão integrados a um sistema que registra os horários das passagens dos veículos. Com base no tempo gasto entre um ponto e outro, eles calculam a velocidade média do deslocamento de forma automática. O limite de velocidade no trecho mineiro monitorado é de 80 km/h. Respeitando as placas, o usuário leva, no mínimo, oito minutos para percorrer os 11 quilômetros. Caso ele conclua o trajeto em um tempo menor do que esse, é porque, em algum momento, ultrapassou a velocidade permitida.