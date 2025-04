Definidas as três cidades gaúchas que ganharão radares meteorológicos; veja onde serão instalados

Primeiro radar foi construído em Praga, na República Tcheca. Defesa Civil / Divulgação

Foi lançada a contratação da empresa que irá instalar três novos radares meteorológicos no Rio Grande do Sul. As propostas serão recebidas em 24 de abril.

Os radares serão instalados em três cidades estrategicamente escolhidas, a fim de fazer com que todo o território gaúcho esteja monitorado com um sistema próprio. No oeste, o equipamento será instalado em Manoel Viana.

No norte, a cidade escolhida foi Soledade. No sul, o município de Pelotas será contemplado. No leste, o governo já tem um radar, que atua em Porto Alegre.

A compra será feita com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O governo do Estado projeta gastar até R$ 186,5 milhões por um contrato de dois anos.

A partir da assinatura do contrato, a empresa terá aproximadamente 10 meses para instalar o equipamento em Manoel Viana. Já o radar de Pelotas deverá entrar em operação em até um ano e quatro meses. Por fim, o equipamento de Soledade precisa ser instalado em um ano e oito meses.

A empresa precisará fazer o monitoramento das condições meteorológicas em tempo real, de forma ininterrupta, ao longo dos dois anos de contrato. Ao menos dois meteorologistas deverão ser responsáveis pelo trabalho.