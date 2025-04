Adiado término de obra que bloqueia faixas na Avenida Ipiranga 

As obras de recuperação dos taludes do Arroio Dilúvio e da ciclovia da Avenida Ipiranga, perto da Rua Silva Só, vão demorar mais tempo para serem concluídas. O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) informou que as intervenções serão prorrogadas por mais dois meses .

No local, há uma rede de gás e uma adutora de abastecimento de água, o que impacta na velocidade de execução da reconstrução do talude.

Das 8h30 às 17h, duas faixas da Ipiranga, no sentido bairro-centro, podem ser bloqueadas para a realização dos serviços. No restante do tempo, uma faixa fica interrompida, pois o maquinário da obra permanece no local.