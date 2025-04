A parte do terreno do estádio Olímpico de que a prefeitura poderá ser dona

Se a ideia da OAS 26 for levada adiante, o terreno do antigo posto de combustível, do campo suplementar, da área do Largo dos Campeões e parte do estádio deixará de ser da empresa e será do município. Em troca, a prefeitura precisará conceder o Habite-se das torres do condomínio Liberdade, já erguidas, e autorizar a construção de mais 11 torres na região.