Projeto para diminuir rompimento de rede de gás natural no RS será ampliado 

A Sulgás acompanha as obras que interferem na sua rede. Divulgação / Sulgás

Um projeto desenvolvido pela Sulgás em Porto Alegre desde 2023 e em Canoas, a partir do ano passado, será ampliado no Rio Grande do Sul. O objetivo é reduzir a quantidade de rompimento da rede de gás subterrânea causado por empresas de energia elétrica, água e esgoto.

Estes danos causam transtorno para os 100 mil clientes da Sulgás, pois é necessário interromper o fornecimento do produto. O trânsito na região do reparo acaba sendo afetado também por conta da intervenção necessária para realizar o conserto.

A Sulgás mapeou estes casos e passou a realizar treinamentos, fornecer informações detalhadas sobre a localização das tubulações e acompanhar as obras que interferem na sua rede. De acordo com a empresa, foi possível reduzir em 75% os danos nas tubulações de gás natural.

O programa contempla uma premiação simbólica (certificado e cesta de café da manhã) para as empresas. Elas precisam atender três critérios principais: não causar danos à rede de gás no período de um ano, participar do treinamento sobre escavações seguras e estar presente nas listas de participação do WhatsApp.

As empresas acumulam pontos por ações como: disponibilizar equipes para o treinamento, workshops semestrais do programa, divulgar internamente a iniciativa e enviar o planejamento das escavações. Por outro lado, perdem pontos quando causam danos, não comunicam obras próximas à rede ou desrespeitam as orientações fornecidas pela Sulgás.

"É uma ação saudável e colaborativa. Ao longo do ano, todos os participantes se empenham para não danificar a rede de gás natural. Isso garante mais segurança para a comunidade, otimiza os recursos internos da Sulgás e reduz os danos", informa a empresa de gás natural.