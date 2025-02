O estádio Beira-Rio avançou sobre a Avenida Padre Cacique?

Por causa disso, foi necessário mudar a concepção do alargamento da via. O estádio ganhou uma cobertura nas arquibancadas .

Se a Avenida Padre Cacique não tivesse sido ampliada, a intervenção no Beira-Rio não afetaria a via. Porém, por causa da Copa do Mundo de 2014, a prefeitura decidiu construir um corredor de ônibus na região. Dessa forma, a calçada avançou na via em 2m20cm.