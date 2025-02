Marcado para fevereiro, leilão do estádio da Batalha dos Aflitos é suspenso

O palco da Batalha dos Aflitos vai permanecer mais tempo de pé . Pelo menos, por enquanto. O Náutico conseguiu suspender a venda do seu estádio.

O leilão estava programado para ocorrer em 28 de fevereiro. Porém, um despacho da 33ª Vara Federal de Pernambuco decidiu adiar a venda. A decisão atende um pedido do clube pernambucano, que está em recuperação judicial e que sustenta que o imóvel é essencial para a continuidade das suas atividades.

"Tendo em vista o princípio da cooperação judiciária, que exige atuação coordenada entre os órgãos judiciais envolvidos para garantir a eficácia e harmonia das decisões, e considerando que o Juízo da recuperação judicial já reconheceu a imprescindibilidade do imóvel para a continuidade das atividades do executado, indefiro, por ora, o pedido de designação de hasta pública", diz o despacho da juíza Roberta Walmsley Porto de Barros.

De acordo com a assessoria do clube pernambucano, essa decisão já era esperada. O Náutico vem enfrentando bloqueios de valores obtidos com a venda de atletas e crédito de direitos de transmissão de jogos.