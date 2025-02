Após onda de calor, Trensurb vai ampliar oferta de trens com ar-condicionado

Com temperaturas que se aproximam dos 40ºC, as viagens pelo meio de transporte entre o Vale do Sinos e a capital gaúcha têm se transformado em uma desagradável experiência. Nesta terça-feira (5), a repórter Lisielle Zanchettin flagrou apenas um trem novo - em operação desde 2014 - com ar-condicionado. O acompanhamento foi feito entre 7h30 e 7h50 e entre 8h15 e 8h30.