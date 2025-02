Afetado pela enchente, sistema que auxilia pousos e decolagens no Salgado Filho volta a funcionar

Na semana passada, o avião do Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv) da Aeronáutica deu voltas no céu de Porto Alegre para testar o chamado de ILS CAT II (da sigla em inglês, Instrument Landing System). O sistema foi afetado pela enchente de maio .

"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que o ILS de Porto Alegre já foi instalado e que o Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV) realizou a inspeção do equipamento no dia 28/01, restabelecendo a Categoria II", informou a Aeronáutica.