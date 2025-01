Após pintar meio-fio danificado, prefeitura remove toco de árvore que ficou para trás

Depois de ter pintado um meio-fio danificado pela queda de uma árvore, a prefeitura removeu o toco do vegetal que havia sido deixado para trás. O trabalho foi realizado na manhã desta sexta-feira (31), na Rua Siqueira Campos, em frente à Secretaria Estadual da Fazenda.

O serviço estava programado para ocorrer no sábado (1), mas foi antecipado. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que a realocação do cordão da calçada e a reconstrução do pavimento, agendadas para a próxima semana, também serão realizadas nesta sexta-feira se as condições climáticas permitirem.

A árvore caiu no temporal do dia 1º de janeiro. Os galhos tombados foram retirados no dia seguinte, mas as raízes foram deixadas para trás.

Há dez dias, uma equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) passou pelo local e pintou o meio-fio da via do Centro Histórico. Danificado, o cordão em frente à secretaria também recebeu revitalização, o que chamou a atenção.

Mesmo que possa parecer que o serviço tenha sido realizado de forma improvisada, a prefeitura esclarece que o procedimento é considerado padrão. De acordo com o DMLU, a equipe que faz a pintura é orientada a concluir o serviço mesmo que identifique algum mobiliário que necessite de reparo.

Ela deve acionar a área responsável, que realizará o reparo adequado. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, essa comunicação foi feita conforme previsto.