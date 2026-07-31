J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Auditoria na consciência
Opinião

O que você considerará inesquecível dessa experiência sofrida?

Para o paciente, o inesquecível é quase sempre algo ínfimo, invisível ao olhar puramente técnico

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J. J. Camargo

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