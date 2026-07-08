J.J. Camargo

Remorso
Opinião

O filho que mais grita no hospital diante da perda dos pais nem sempre é o que mais ama

A maturidade nos ensina a puxar essa cortina de fumaça. E o que se vê por trás dela é, frequentemente, o oposto

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J. J. Camargo

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