J.J. Camargo

Acreditar no impossível
Opinião

O diretor que liderou a reconstrução institucional da Santa Casa de Porto Alegre 

João Polanczyk, morto aos 86 anos, tinha o raro dom de enxergar além das faturas

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J. J. Camargo

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