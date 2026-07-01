O diretor que liderou a reconstrução institucional da Santa Casa de Porto Alegre 

João Polanczyk entendia a gestão hospitalar como um pacto de dignidade humana. Luísa Medeiros / Agencia RBS

"Você nunca poderá atravessar o oceano até ter a coragem de perder de vista a costa." (frase atribuída a Cristóvão Colombo)

No início dos anos 1980, os corredores da Santa Casa de Porto Alegre não ecoavam promessas de futuro; ecoavam o som surdo de uma luta desesperada pela sobrevivência.

O hospital atravessava uma de suas crises mais severas, daquelas que fazem os gestores comuns encolherem os ombros e aceitarem o inevitável.

Mas no leme daquela nau, ao lado de Dom Vicente Scherer e seu carisma, estava um homem de têmpera diferente: João Polanczyk, trazido com um grupo de abnegados gestores hospitalares, ofertados à instituição por Jair Soares, o primeiro governador a perceber que não havia futuro na atitude paternalista e inconsequente de simplesmente pagar os funcionários todos os meses.

Por sorte, e ninguém mais duvidava que ela tinha mudado, esse gaúcho de Guarani das Missões trazia na alma a solidez da terra e na mente a clareza de quem entendia a gestão hospitalar não como um exercício de números frios, mas como um pacto de dignidade humana.

Ele assumiu a direção-geral em 1983 e, ao longo de 13 anos, liderou uma das mais impressionantes reconstruções institucionais da nossa história médica. No entanto, sua maior virtude não foi a modernização das fachadas ou a reestruturação das contas, mas a sua capacidade quase mística de acreditar no impossível.

Foi ele o único a não duvidar quando, receosos da sua reação, propusemos algo que parecia um delírio diante da penúria da época: implantar um programa de transplante pulmonar.

Fazer ciência de ponta onde faltava o básico parecia uma audácia sem tamanho. Mas João Polanczyk tinha o raro dom de enxergar além das faturas.

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O programa nasceu. Avançou. Chegamos à marca de 26 transplantes realizados, todos feitos no peito e na raça, sem qualquer remuneração, pois o procedimento nem constava nas tabelas oficiais do SUS. Era uma medicina puramente humanitária, movida a idealismo e à insubordinação de que as mazelas do nosso país pudessem ser limitantes do tamanho dos nossos sonhos.

Mas o idealismo também se esgota, e o fantasma da interrupção rondava o Pavilhão Pereira Filho. Preocupado com a escassez dos recursos e com o peso da responsabilidade, fui procurá-lo em aflição. Carregava nos ombros a angústia de ter mais 19 pacientes na lista de espera. Se a Santa Casa recuasse, eu não teria para onde mandá-los; seriam vidas condenadas pelo fim de um sonho, que agora até a mim parecia insano demais.

Olhei para o diretor em busca de uma saída burocrática, talvez um conselho prudente. Recebi um monumento à coragem. Com a calma de quem compreende a gravidade do momento e a santidade do ofício médico, ele olhou-me nos olhos e proferiu a frase que selou o destino do transplante pulmonar na América Latina naquela década:

— Faça esse programa funcionar e deixe o resto comigo.

Aquelas nove palavras foram o escudo que precisávamos para continuar operando. João assumiu o risco, blindou a equipe e chamou para si a tempestade administrativa. Esse era o nosso nível de confiança: uma parceria inabalável que não necessitava de contratos registrados em cartório, apenas do valor de uma palavra empenhada.

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Se hoje Porto Alegre é uma referência internacional em transplantes, é porque houve um homem de bastidor que segurou o peso do mundo para que os cirurgiões pudessem manter as mãos ocupadas com que sabiam fazer. E ele nunca duvidou que sabiam.

Em 24 de junho, aos 86 anos, João Polanczyk despediu-se de nós. Sua filha, Carisi, lembrou, com a naturalidade de quem tem noção do peso do DNA que carrega, que sua maior virtude foi ser um verdadeiro amigo, um ser humano raro que exercia a humildade diariamente.

Ele partiu, mas seu legado não se mede apenas nas homenagens, em prêmios ou nos cargos que dignificou. Seu legado respira. Está vivo em cada paciente que ganhou um novo sopro de vida nas últimas décadas.