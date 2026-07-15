Não faz sentido permitir que alguém sofra por uma ansiedade que poderia ser desfeita

Pedi que a enfermeira desse um jeito de avisar a mãe que o pior tinha passado. santypan / stock.adobe.com

"O homem é um ser que cuida. Se o cuidado desaparece, o próprio ser se desfaz." (Martin Heidegger)

Com raras exceções, adoecer é uma vivência coletiva. E para essa experiência, a família e os amigos nunca estão preparados, porque a fragilidade contraria o manual original de instruções sob o qual fomos treinados para a busca contínua da felicidade. Apanhados de surpresa, o paciente e seu cortejo de proteção precisam se organizar rapidamente, sublimando a vulnerabilidade, a incerteza e o medo.

Quando o médico passa a integrar o pelotão de vanguarda, há — ou espera-se que haja — um sentimento difuso de proteção, transferindo-se imediatamente a esse recém-chegado a responsabilidade por todas as iniciativas redentoras. E que esse cuidador não esqueça: cada paciente é o amor de alguém.

Na doença aguda, a exigência emocional sobre o médico é multiplicada pela necessidade de definição de prioridades, a partir de situações em que o tempo de reversão tem uma relação linear com o desfecho.

Em tempos de rotina, o roteiro se repetia: fazíamos o que tínhamos que fazer e, restabelecido o equilíbrio hemodinâmico, conversávamos com familiares dando conta do ocorrido. Sabíamos que a tendência de antecipação do futuro pode variar entre o otimismo que tranquiliza a família e a versão anglo-saxã, com o relato frio de todas as complicações possíveis, no estilo "para que não digam que eu não avisei".

Engatinhando na cirurgia torácica, fui chamado para atender o Julinho, um garoto de quatro anos com uma infecção pleural severa que provocou o colapso do pulmão esquerdo e uma grave compressão do coração. A mãe gritava na porta do bloco cirúrgico enquanto entregava o filho nos braços do anestesista.

A sala de espera é palco da ansiedade atroz de uma família. J.J. CAMARGO

Introduzimos um dreno no tórax sem anestesia, porque ele já havia parado de respirar, e iniciamos as manobras de ressuscitação. Depois de talvez 20 minutos de massagem, o coraçãozinho reassumiu os batimentos. Passados 90 segundos que pareceram uma eternidade, as nossas próprias frequências cardíacas começaram a normalizar. Foi nesse momento de alívio parcial que me lembrei da mãe e seu desespero e me dei conta da crueldade que seria esperar o fim de todo o procedimento para lhe dar notícias.

Pedi que a enfermeira desse um jeito de avisar a mãe que o pior tinha passado. O número de vezes que ela me abraçou depois disso, apenas para agradecer por aquela preocupação precoce, acendeu uma luz na minha rotina: passei a mandar recados para a sala de espera, o que tempos depois foi facilitado pelo advento do celular, que deixo pré-discado para mensagens curtas.

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Um gesto simples, mas que reconhece o abismo de distância entre os atores envolvidos: de um lado, o paciente anestesiado e um cirurgião concentrado no seu trabalho; de outro, a sala de espera como palco da ansiedade atroz de uma família consumida pela angústia. Uma agonia que se multiplica a cada 10 minutos, fomentada pelo temor de que o tempo esteja se alongando por uma complicação inesperada.