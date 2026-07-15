J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Um gesto simples
Opinião

Não faz sentido permitir que alguém sofra por uma ansiedade que poderia ser desfeita

O número de vezes que a mãe do paciente me abraçou para agradecer por aquela preocupação precoce acendeu uma luz na minha rotina

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J. J. Camargo

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