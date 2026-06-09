J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Memória de infância
Opinião

Sentir o coração na boca diante do desconhecido é nossa condição inevitável

"Nós todos estamos sempre morrendo de medo", disse meu avô. "A diferença é que os valentes correm para a frente"

J. J. Camargo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS