Carta aos inquietos

"Autorretrato com o Dr. Arrieta" (1820), quadro pintado por Francisco de Goya. Francisco de Goya / Reprodução

Sejam bem-vindos ao curso A Medicina da Pessoa, agora na sua sexta edição. Alguns dirão que este é um curso sobre técnica. Estão enganados. Outros dirão que é sobre humanismo. Estão apenas parcialmente certos.

Este curso é, antes de tudo, um estaleiro. Estamos aqui para reforçar o barco para esta travessia, pois o mar em que vocês foram lançados — o de uma formação muitas vezes capenga e mercantilizada — não perdoa os navegadores sem bússola.

Sêneca já nos alertava: "Para quem navega sem destino, nenhum vento é favorável". Se o destino de vocês for apenas o protocolo, o carimbo e a sobrevivência financeira, vocês serão tragados pela monotonia das doenças que se repetem.

Mas, se o destino for o encontro, vocês descobrirão que a medicina é a única profissão que nos permite tocar o sagrado todos os dias.

Neste curso, não falaremos de pulmões que trocam gases, ou de colesterol que entope vasos. Falaremos de pessoas que buscam liberdade para amar, para se despedir ou para ver um neto crescer.

A técnica, por mais brilhante que seja, é apenas o meio. O fim é, e sempre será, o outro. Vocês fazem parte de um pelotão de "inquietos". Aqueles que não aceitam que a tecnologia seja o teto, mas uma escada com o corrimão da solidariedade.

Vocês são aqueles que entenderam que, embora o sistema tente transformá-los em máquinas de diagnóstico, a essência do nosso ofício reside naquilo que a máquina jamais poderá mimetizar: a capacidade de se comover, de acolher a fragilidade do outro, e de oferecer a presença como o primeiro e mais potente remédio.

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Por enquanto somos 3 mil, quem sabe um dia cheguemos a 30 mil ou a 300 mil, mas o que importa é a densidade do nosso compromisso.

Que cada um de vocês saia daqui não apenas um médico melhor, mas uma pessoa mais atenta ao mundo que nos rodeia. Porque, no final das contas, como o destino não tem nada com isso, a responsabilidade de ser o "bote de salvação" de alguém que compartilha o mesmo mar é inteiramente nossa. Então, mãos à obra. O vento está soprando.

O curso