J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Formação
Opinião

Carta aos inquietos

Um manifesto do curso A Medicina da Pessoa, que começa nesta segunda-feira (8) sua sexta edição

J. J. Camargo

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