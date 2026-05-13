J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Traduzir a alma
Opinião

Um cronista só sobrevive quando percebe que existe um eco à espera de sua voz

Foi o que compreendi ao receber o Prêmio Especial Açorianos de Literatura na segunda-feira (11)

J. J. Camargo

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