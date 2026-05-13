Um cronista só sobrevive quando percebe que existe um eco à espera de sua voz

Prêmio Especial Açorianos de Literatura foi entregue a autores e projetos que usam a escrita como ferramenta de impacto social. Pedro Piegas/PMPA / Divulgação

"O cronista é um caçador de ecos: ele lança um sentimento ao mundo e sobrevive da resposta vinda do silêncio de um leitor anônimo." (Desconhecido)

Escrever é um exercício de alteridade. Muitos o fazem por puro prazer para o convívio com a própria solidão, transformando o papel em um parceiro silencioso que não julga e, se a gente prestar atenção, se pode jurar que às vezes ele sorri.

Outros constroem bancos de ideias, mensagens em garrafas lançadas ao mar de um futuro remoto. Há ainda aqueles que escrevem por urgência: precisam de uma via de desopilação para as feridas emocionais e as revoltas do mundo.

E, para a sorte deles, existem os felizardos que, ao encontrarem quem pague para lê-los, transformam o talento em ofício.

Independentemente do grupo, escrever é bom. Mas eu só compreendi a dimensão exata dessa bondade quando, meio ao acaso, fui convidado a ocupar o imenso vazio deixado pela partida extemporânea de Moacyr Scliar em sua coluna na nossa Zero Hora.

Relutei. Nunca havia escrito sob o rigor de uma agenda, o que impõe uma dura disciplina de observação, mas aceitei por uma causa que sempre me moveu: a humanização da medicina. Vi ali a chance de empunhar a palavra, essa arma não cortante mais afiada que existe para tentar traduzir a alma de quem sofre.

Descobri que a crônica é um consultório sem paredes. J.J. CAMARGO

Aprendi, ao conviver com a medicina de alta complexidade, que doença não só retira as máscaras sociais, mas expõe sentimentos agudizados, e, aos vê-los expostos, o leitor percebe que o médico, como qualquer ser humano, sensibilizado pelo sofrimento do outro, é alguém que compreende a fragilidade da vida.

Nesse processo, descobri que a crônica é um consultório sem paredes. Ao manter o olhar atento às vulnerabilidades que a doença escancara, percebi que o maior beneficiário dessa corrente era eu mesmo. A escrita me trouxe a reciprocidade de leitores que, tocados pela mesma linha editorial, enviaram relatos que sacudiram meus próprios sentimentos.

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Dentre tantos ecos, um permanece imóvel em minha memória: o relato de um homem que, no fundo do poço da tristeza, leu cinco dos meus livros para sua esposa em seu leito de morte. No vazio infinito do luto, ele continuou a leitura dos livros restantes, pois as palavras lhe davam a sensação de que ela ainda o ouvia.