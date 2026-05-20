J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Banho de realidade
Opinião

O modelo de ensino pode mudar, mas o de aprender, não

Assistimos à proliferação de escolas de medicina improvisadas, onde pretendem que a tela substitua a interação humana

J. J. Camargo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS