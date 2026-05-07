Amor de mãe se pode sentir, mas não explicar

"Mãe e Filho" (1883), pintura do artista norueguês Christian Krohg. Christian Krohg / Reprodução

"O amor de mãe é paz. Não precisa ser conquistado, não precisa ser merecido." (Erich Fromm)

Os manuais de avaliação de dor consideram a cirurgia torácica aberta uma experiência muito dolorosa. Para o cirurgião, o pós-operatório é um exercício de equilíbrio entre analgésicos potentes e a vigilância constante. A dor não pode ser impeditivo para uma respiração adequada. Mas, em décadas de transplantes, aprendi que existe uma variável capaz de desintegrar qualquer estatística de dor: o amor de mãe.

Desde 1999, quando iniciamos os transplantes com doadores vivos no Brasil, a presença materna revelou-se um fenômeno estatístico. Em 34 dos 40 casos que realizamos desse tipo de transplante, a mãe figurou como um dos dois doadores necessários. Não importava se o par era o pai, o irmão ou um tio; a diferença no consumo de analgésicos entre a mãe e o outro doador era sempre gritante.

A impressão que fica é que a mãe doadora considera a queixa de dor um ruído desnecessário, como se pudesse diminuir a grandeza do gesto. Se avaliássemos a recuperação dessas mulheres apenas pelos seus relatos de dor, seríamos levados ao erro científico de concluir que abrir o tórax é um procedimento indolor.

Há alguns anos, vivi a síntese definitiva dessa força. Ela era a segunda doadora de um transplante sequencial. Enquanto o primeiro lobo era implantado, ela aguardava a sua vez de ser levada à sala de cirurgia, carregando a ansiedade de quem entrega o próprio fôlego para salvar a cria.

Aprendi que existe uma variável capaz de desintegrar qualquer estatística de dor: o amor de mãe. J.J. CAMARGO

Quando fui vê-la na sala de recuperação, ela mal despertava da anestesia. Antes mesmo de abrir totalmente os olhos, lançou a pergunta que define a maternidade:

— Como está meu filhinho?

Assegurei que tudo correra bem. Só então ela se permitiu perguntar por si mesma. Ao ouvir que estava ótima, veio a provocação que atropelou qualquer protocolo de terapia intensiva:

— Doutor, eu posso me sentar?

— Pode — respondi, cauteloso.

— Mas eu posso me sentar numa cadeira?

— Sim, mas por quê?

Nesse momento, com uma lógica que a medicina nem sonha, ela deu o xeque-mate:

— Mas se eu posso me sentar numa cadeira, nada impede que essa cadeira tenha rodas e eu possa ir ver o meu amadinho!

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Havia tanta força naquele pedido que ninguém se arriscou a contestá-la. Assim, uma hora depois de ter saído de uma grande operação lá ia ela. Entre drenos, frascos e soros, atravessou o corredor da Unidade de Terapia guiada por uma urgência que nada neutralizaria. Vê-la debruçada sobre o leito do filhote, beijando a palma daquela mãozinha de criança, foi uma das cenas mais emocionantes da minha longa vida cirúrgica.