O que significa aproveitar a vida?

O aconselhamento de um jovem é uma tarefa de risco. Wikimedia Commons / Reprodução

"Dada a brevidade da vida, a única urgência é impedir que ela seja em vão." (Sêneca)

Provavelmente, um dos conceitos mais vagos e imprecisos é o significado de "aproveitar a vida". A razão é simples: as atividades que nos dão prazer são estritamente individuais e, muitas vezes, contraditórias. Essa diversidade de comportamento exige muita sensibilidade quando somos intimados a palpitar sobre o futuro de alguém, incluindo nossos descendentes.

Após décadas de magistério, convivendo com jovens cujos valores foram forjados por transformações geracionais, parece razoável que sejamos consultados sobre as melhores escolhas. No entanto, não se pode ignorar que o veterano também carrega consigo crenças antigas que frequentemente entram em conflito com os novos tempos.

Isso torna o aconselhamento de um jovem — que cumpre o dever de tentar ser feliz — uma tarefa de risco. Aos olhos do aconselhado, nossa visão pode oscilar entre o fantástico, o adequado ou o simplesmente ridículo.

Às vezes, a missão é facilitada quando somos procurados por alguém que nos elegeu como modelo. Lembro do quanto fiquei comovido quando, ao final de uma aula, o mais tímido dos alunos esperou que a sala esvaziasse para, ansioso, me pedir: "Professor, me ajude a ser como o senhor!". Nesse caso, a confiança exagerada só aumenta a responsabilidade.

Uns se orgulham do ócio, outros adoram trabalhar. J.J. CAMARGO

Na maioria das vezes, porém, essa confiança é líquida e não passa de mera curiosidade. Ainda assim, alguns consultores agem como oráculos, ávidos por qualquer manifestação que possa sacudir a combalida autoestima da última década de vida.

Se alguém se impressiona com a diversidade de prioridades dos jovens, deveria fazer um teste antes de estabelecer sua própria tabela de valores: marque uma reunião com seus amigos de infância. Você ficará perplexo com a padronização de opiniões sobre o que significa, de fato, aproveitar a vida.

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Acordar tarde (não tem razões para acordar cedo), dar uma volta na quadra, ir ao supermercado comprar metade das coisas, sestear depois do almoço, voltar ao supermercado para comprar o resto das coisas, talvez outra volta na quadra — isso tudo ocupa grande parte das agendas.

Já alguns poucos não conseguem parar de trabalhar. Estes costumam ser vistos pela maioria orgulhosa do próprio ócio como vítimas de uma má preparação para a etapa final. Ignora-se que, entre esses "tipos estranhos", estão aqueles que são felizes porque seguem adorando o que fazem. E os dois grupos estarão certos, comprometidos com a busca personalizada e intransferível da versão própria de felicidade.

Assim acordados, que cada um escolha seu próprio modelo, evitando o esforço inútil de tentar colocar-se, pretensiosamente, no lugar do outro.

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