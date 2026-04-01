J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Encruzilhada ética
Opinião

O médico deve evitar dizer ao paciente "eu avisei"

 A verdadeira disponibilidade se mede pela disposição de acompanhar o enfermo até onde a cura já não se encontra

J. J. Camargo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS