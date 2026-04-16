A simplicidade preserva a gratidão

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"A simplicidade é o último degrau da sabedoria." (Khalil Gibran)

Há uma gramática própria na simplicidade. Enquanto o mundo sofisticado muitas vezes economiza no "obrigado", a humildade não conhece o conta-gotas. Recentemente, ao ver uma família humilde levar para casa o seu patriarca, feliz da vida com seu pulmão novinho em folha, fui transportado para o início da nossa jornada, quando operamos o quarto paciente do programa e nem imaginávamos que emoções sentiríamos 800 transplantes depois.

Naquela época, a insegurança era nossa sombra. O paciente tinha alterações cardíacas que nos desafiavam e a nossa relutância em operá-lo era evidente. Depois de um ano, quando finalmente o transplantamos, o pós-operatório foi tão inesperadamente liso e descomplicado que, no dia da alta, duas semanas depois, ele confessou com seu sotaque de gringo um desapontamento curioso: "Acho que vocês gostam de fazer uma ceninha com esse tal de transplante, que afinal é uma coisa simples!".

Mal sabia ele que sua facilidade biológica era o maior prêmio para a nossa angústia técnica. Ele partiu sorridente, abraçado na Marieta, e deixou uma lição: a insegurança do médico é captada instantaneamente pelo paciente, que na ansiedade face ao desconhecido, é puro instinto. No seu comentário, ele estava "se vingando" do sofrimento que lhe impusemos por não conseguirmos disfarçar nosso medo de principiantes.

Seis meses depois, a caminho da minha cidade para a virada do Ano-Novo, fui visitá-lo. Naquela tarde quente de verão na Serra, sua casa humilde na beira da estrada era palco de uma comemoração ruidosa. Vizinhos e amigos bebiam cerveja, festejando em algazarra a volta triunfante do "compadre" ao convívio dos amigos.

Naquela beira de estrada, uma garrafa vazia de cerveja virou relíquia. J.J. CAMARGO

No meio do ruído, típico da comemoração à italiana, encontrei-o num cantinho, quieto. Observava a própria festa segurando um prudente copo de guaraná, com o temor de quem não sabia se a ciência lhe permitia o brinde. Percebi ali que a minha presença não era apenas a do médico, mas a do avalista da sua vida resgatada. Convidei-o, então, para compartilhar uma cerveja. Nunca esqueci o brilho daquele olhar.

Ao terminarmos, ele entregou a garrafa vazia à esposa com uma ordem que nenhum título acadêmico poderia me outorgar: "Marieta, me guarda bem essa garrafa, porque dessa o homem bebeu!".

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Naquele instante, a rudeza se transformou em liturgia. Não tendo palavras requintadas para elogiar a equipe, ele sacralizou o objeto. Fatos assim mais me convencem que as pessoas simples conservam, invejavelmente, a pureza original. Como nunca precisaram exercitar a hipocrisia do convívio social, essa ginástica emocional diária de aparentar o que não se é para ser aceito, eles se mantêm preservados na autenticidade.

O homem de quem ele falava era apenas um ser humano que, estendendo a mão, lhe deu a permissão final para que ele voltasse a ser um deles. No mundo das aparências, a gratidão é muitas vezes uma figura abstrata; na beira daquela estrada, foi uma epifania, capaz de transformar uma garrafa vazia em relíquia.