A construção de uma carreira demanda tempo

A pressa abre as portas da frustração a longo prazo. Jeff Botega / Agencia RBS

"Eu não sou jovem o suficiente para saber de tudo." (Oscar Wilde)

Mesmo com todas as evidências de que vamos viver mais, nunca houve tanta pressa em viver o hoje, como se o amanhã fosse uma possibilidade remota.

O imediatismo da nossa juventude tem desmerecido a ideia de que a construção de uma carreira, qualquer que seja, demanda tempo.

Na medicina, não podia ser diferente, afinal, os jovens têm comportamentos semelhantes em ansiedade e pressa para se sentirem iguais e serem aceitos, não importando que a conduta de manada, como símbolo da mediocridade, não consagre ninguém.

Mesmo que a medicina se reconheça como uma profissão com nível de exigência incomparável, a tendência nos últimos anos é de pouco interesse pela residência médica, classicamente reconhecida como um complemento indispensável da formação prática e acadêmica.

O sucesso sustentável é, obrigatoriamente, construído sobre a conquista de habilidades, raras e valiosas, acumuladas ao longo do tempo. Que a medicina é especialmente difícil, sabem bem as pessoas que às custas de muito trabalho e entrega ilimitada conseguiram emergir no mar de concorrentes.

Na contramão dessa exigência inegociável, muitos formandos admitem explicitamente que não têm mais paciência para mais dois ou três anos com o salário ridículo oferecido aos residentes e resolvem assumir empregos efêmeros em clínicas desprovidas de preocupação com a excelência dos seus profissionais, submissos e itinerantes.

Faculdades deficientes lançam operários da saúde aos borbotões. J.J. CAMARGO

Nesse contexto, o grande propulsor do naufrágio para o jovem iniciante é a valorização instantânea e inegociável de receber no fim de cada mês uma remuneração considerada extraordinária aos olhos de quem ganhava pouco, mas irrisória logo adiante, se tivesse um pouco de paciência para esperar.

A grande ameaça que paira no ar dos adeptos dessa fantasia de felicidade relâmpago é a proliferação de faculdades deficientes que vão lançando no mercado operários da saúde aos borbotões, todos buscando sobrevivência funcional, com idêntica subqualificação técnica e a mesma perspectiva de decepção pessoal e financeira.

Essa pressa elimina qualquer possibilidade de reconhecimento profissional em bases sólidas porque, ao se apoiar em parâmetros monetários instáveis, abre-se a porta da frustração a longo prazo, pois mais cedo ou mais tarde todos descobrimos que as coisas mais importantes da vida não estão disponíveis no crediário.

Como agravante, o mergulho na obsessão de ter não consegue sufocar a consciência do que realmente somos no convívio com o travesseiro, depois que todos pressionados por suas próprias desilusões já foram tentar dormir.